السعودية اليوم / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يُدشن برنامج التدريب المشترك في التعليم الإلكتروني

عام / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يُدشن برنامج التدريب المشترك في التعليم الإلكتروني

جدة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

دشَّن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، بمقر الجامعة اليوم، برنامج التدريب المشترك في التعليم الإلكتروني بين الجامعات

وأفاد الدكتور برديسي، أن إنشاء البرنامج كان بتوصية من لجنة عمداء التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية التي عقدت في رحاب الجامعة من أجل توفير الخدمات المشتركة التي تهدف إلى توحيد الجهود للاستفادة من الموارد المتاحة لرفع الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف، مؤكداً حرص العمادة على تبادل الخبرات بين الجامعات السعودية بما يعود على الجميع بالفائدة .

وبين أن الجامعة دأبت إلى إقامة أول دورة في هذا المجال بعنوان "تطوير وبناء الكائنات التعليمية الإلكترونية استراتيجيات وأدوات"، شارك بها أكثر من 2000 متدرب ومتدربة، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل على تقديم دورات أخرى خلال الفترة القادمة ضمن برنامج التدريب المشترك للتعليم الإلكتروني في إطار ما تم الاتفاق عليه في لجنة عمداء التعلّم الالكتروني والتعليم عن بعد .

// انتهى //

19:30ت م

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جدة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسدشَّن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، بمقر الجامعة اليوم، برنامج التدريب المشترك في التعليم الإلكتروني بين الجامعات السعودية ، بحضور وكلاء الجامعة، وعميد التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد رئيس لجنة عمداء التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور هشام بن جميل برديسي، ووكيل العمادة للتعلّم الإلكتروني أمين اللجنة ومنسق البرنامج الدكتور عبدالإله بن عبدالله السليماني، وعدد من أعضاء فريق العمل بالعمادة .وأفاد الدكتور برديسي، أن إنشاء البرنامج كان بتوصية من لجنة عمداء التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية التي عقدت في رحاب الجامعة من أجل توفير الخدمات المشتركة التي تهدف إلى توحيد الجهود للاستفادة من الموارد المتاحة لرفع الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف، مؤكداً حرص العمادة على تبادل الخبرات بين الجامعات السعودية بما يعود على الجميع بالفائدة .وبين أن الجامعة دأبت إلى إقامة أول دورة في هذا المجال بعنوان "تطوير وبناء الكائنات التعليمية الإلكترونية استراتيجيات وأدوات"، شارك بها أكثر من 2000 متدرب ومتدربة، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل على تقديم دورات أخرى خلال الفترة القادمة ضمن برنامج التدريب المشترك للتعليم الإلكتروني في إطار ما تم الاتفاق عليه في لجنة عمداء التعلّم الالكتروني والتعليم عن بعد .// انتهى //19:30ت م0263

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