السعودية اليوم / طلاب الأونروا يدعون العالم لدعم حقهم في التعليم

عام / طلاب الأونروا يدعون العالم لدعم حقهم في التعليم
الأمم المتحدة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
طالب عددٌ من تلاميذ الأونروا في قطاع غزة، بدعم حقهم في التعليم وتطلعاتهم لتحقيق أحلامهم وعيش حياة كريمة مثل أي طفل آخر في العالم.
جاء ذلك خلال لقاء بعثة الأمم المتحدة، عددًا من طلاب الأونروا، الذين تحدثوا عن شعورهم بالقلق بشأن تقليص التمويل الممنوح للوكالة، وأثر ذلك على تعليمهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وتحتفل الأمم المتحدة في العشرين من نوفمبر باليوم العالمي للطفل، بهدف التوعية بحقوق الأطفال وتعزيز جهود تحسين أوضاعهم.
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19:27ت م
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