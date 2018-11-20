السعودية اليوم / منظمة الهجرة الدولية تعلن إجلاء 141 صومالياً من اليمن إلى بلادهم

عدن 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إعادة 141 لاجئا صومالياً من اليمن إلى بلادهم، بشكل طوعي، في دفعة ترفع العدد الإجمالي للاجئين الصوماليين العائدين، في 2018، إلى 2239 .وذكر مسؤول الإعلام والاتصالات في مكتب المنظمة باليمن سبأ المعلمي إن "141 لاجئاً صومالياً، جرت إعادتهم إلى بلادهم أمس عبر ميناء عدن جنوبي اليمن" مبينا أن هذه الدفعة الـ17 التي يتم إجلاؤها من اليمن إلى الصومال في عام 2018م.ولفت إلى أنه بإجلاء هؤلاء اللاجئين، "يرتفع عدد اللاجئين الصوماليين ممن جرت إعادتهم طوعاً من اليمن إلى بلادهم، في 2018م إلى 2239".// انتهى //19:22ت م0259