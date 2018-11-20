السعودية | وزير الإدارة المحلية اليمني يثمن إطلاق المملكة والإمارات مبادرة (إمداد) بقيمة 500 مليون دولار

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:10 مساءً, 20 نوفمبر 2018 م

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أشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح بإطلاق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة (إمداد) لسد فجوة الاحتياج الإنساني في قطاعات الغذاء وسوء التغذية بقيمة 500 مليون دولار بالتعاون مع المنظمات الدولية، وتستهدف 10-12 مليون متضرر.

وثمن الوزير اليمني وفقاً لوكالة الانباء اليمنية الرسمية “سبأ” الدعم الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي لجهود الإغاثة الإنسانية في اليمن عبر الفرق الميدانية وفروع الهيئات الإغاثية الخليجية المانحة في اليمن ودعمهم السخي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018م بأكثر من مليار و250 مليون دولار.

ودعا فتح المنظمات الدولية إلى الاستفادة من هذه المبالغ والعمل على تكثيف البرامج الإغاثية والإنسانية للمحتاجين في مختلف المحافظات اليمنية، وتحسين الوضع الإنساني.