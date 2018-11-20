شكرا لقرائتكم فيصل بن خالد يوافق على إغلاق عقبة ضلع بشكل جزئي لمدة ١٠أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على ما توصلت إليه اللجنة المكونة من مدير شرطة منطقة عسير ومدير المرور ، وبعض مديري الإدارات الحكومية في المنطقة ، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات ، بشأن الإنهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني بعقبة ضلع ، وما رأته اللجنة بضرورة الحاجة إلى إغلاق جزئي للعقبة بهدف صيانة الجزء المتضرر نتيجة الإنهيار .

وتأتي موافقة سمو أمير منطقة عسير على ما رأته اللجنة المكونة نتيجة الضرر الواقع بالعقبة ، وهو إغلاق المنطقة المشار إليها بشكل جزئي لمدة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ ، وذلك لإنهاء أعمال معالجة الإنهيار الصخري .

وأكد الأمير فيصل بن خالد على جميع الجهات المعنية للقيام بدورها بالشكل المطلوب لإنهاء أعمال الصيانة في الوقت المحدد ، وإفادته بما يتم في ذلك بصفة دورية .

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