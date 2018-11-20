شكرا لقرائتكم فيديو.. أمالا وجهة استثنائية.. الطبيعة البكر تبحث عن عشاق التجربة الترفيهية الفاخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تضافرت كل عوامل النجاح لمشروع أمالا الذي يؤسس لوجهة سياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي للسعودية متخصصة في النقاهة والصحة والعلاج.

وينفرد مشروع أمالا بعبقرية الموقع وتوافر العديد من الإمكانيات الطبيعية والموارد التي تزخر بها المنطقة ما يجعلها الوجه الأنسب للباحثين عن تجربة ترفيهية فاخرة.

وسيوفر المشروع إجمالا نحو 2,500 غرفة وجناح فندقي، و700 فيلا سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 200 متجر راق للتجزئة، ومجموعة من المعارض المميزة، وصالات العرض، وورش العمل الحرفية، ومحلات البيع بالتجزئة التي تدعمها مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية الفريدة.

كما يوفر أمالا مجموعة واسعة من خيارات الإقامة الفاخرة التي تواكب الأذواق والمتطلبات المختلفة للضيوف. إذ يضم المشروع منشآت فندقية ووحدات سكنية، مع إتاحة الفلل والشقق السكنية للشراء.

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