شكرا لقرائتكم خارج قصري اليمامة والسلام.. 11 مدينة شهدت جلسات مجلس الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت مدينة تبوك اليوم انعقاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وليست تبوك هي المدينة الوحيدة التي شهدت انعقاد مجلس الوزراء فهناك 11 جلسة لمجلس الوزراء” عقدت في مدن أخرى غير قصري اليمامة والسلام في الرياض وجدة آخرها في عرعر.

ومن بين المدن التي شهدت مجلس الوزراء تأتي، جازان، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، روضة خريم، الخبر، نيوم، عرعر بالإضافة إلى تبوك.

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