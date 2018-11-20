شكرا لقرائتكم صور.. مشروع أمالا يضم 700 فيلا وشقة فاخرة و200 متجر راق و2500 غرفة وجناح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يؤسس مشروع أمالا لوجهة سياحية فائقة الفخامة على الساحل الشمالي الغربي للسعودية متخصصة في النقاهة والصحة والعلاج. وترتكز على ثلاث تجارب أساسية:

الصحة والرياضة

يوفر أمالا أول مجمع متكامل فائق الفخامة يرتكز حول النقاهة والصحة والعلاج والرياضة في العالم؛ ويعد منتجعا صحيا متكاملا، وبه مرافق صحية متقدمة حديثة، وعلاجات مصممة للاستفادة من الأصول المحلية. وسيركز العرض الرياضي على تدريبات الأداء والرياضات التنافسية في مجالات الفروسية، وسباق الإبل، والصقور، فضلاً عن إنشاء أكاديمية ونواد للجولف، وتبني مفهوم المركبات الصديقة للبيئة، والمغامرات الشيقة.

الفن والثقافة

يضم المشروع مركزًا للفنون تتلاقى في أرجائه أصداء الفن المعاصر مع عجائب المملكة العربية السعودية. ويعتمد على 4 عناصر تصميمية رئيسية، هي: الفن المعاصر، مجمع للفنانين وفق نمط حياة الريفيرا، لحظات فنية غامرة، وفن الأرض لتحسين المشهد الطبيعي.

البحر والشمس ونمط الحياة:

من المقرر أن يصبح أمالا من أفضل مناطق الغوص في العالم، حيث سيعيد تجربة الغوص ليصبح مركزا متميزا للحياة البحرية. وسيكون وجهة رائعة لليخوت، ويسهم في تمديد موسم اليخوت من خلال توفير مناخ ملائم وتجهيزات فريدة على مدار العام.

موقع المشروع

يأتي مشروع أمالا في ثلاثة مواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية على الساحل الشمالي الغربي للسعودية. وستتجاوز مساحة المشروع 3,800 كيلومتر مربع، مع خيارات وصول متعددة ومطار مخصص.

العملاء المستهدفون وحجم السوق

ويستهدف المشروع بموقعه المميز على امتداد الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، السياح الباحثين عن تجربة ترفيهية فاخرة؛ والمقدر أعدادهم بـ 2.5 مليون، إذ يجمع بين تجارب النقاهة والصحة والرياضة، والطبيعة والتراث، ونمط الحياة التسوق، والطهي والفنون والثقافة. ويشكل المشروع وجهة مميزة على مدار العام تستفيد من التراث الفريد للمنطقة ومعالمها الطبيعية المثيرة للاهتمام.

كما يوفر أمالا مجموعة واسعة من خيارات الإقامة الفاخرة التي تواكب الأذواق والمتطلبات المختلفة للضيوف. إذ يضم المشروع منشآت فندقية ووحدات سكنية، مع إتاحة الفلل والشقق السكنية للشراء.

وكذلك سيتم تطوير برنامج مخصص للمطاعم والمقاهي ومتأجر البيع بالتجزئة لمنح الزوار تجربة لا مثيل لها. وسيوفر المشروع إجمالا نحو 2,500 غرفة وجناح فندقي، و700 فيلا سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 200 متجر راق للتجزئة، ومجموعة من المعارض المميزة، وصالات العرض، وورش العمل الحرفية، ومحلات البيع بالتجزئة التي تدعمها مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية الفريدة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – استقبل اليوم في تبوك، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع و رئيس المجلس التأسيسي لمشروع أمالا، فريق عمل مشروع أمالا بقيادة نيكولاس نابلز الرئيس التنفيذي للمشروع.

واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال على عرض مرئي عن المشروع، الذي يمثل أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وأهدافه الاقتصادية والتنموية.

واشتمل العرض على المخطط العام لـ أمالا الذي اعتمد مؤخراً من قبل المجلس التأسيسي للمشروع، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

وفي نهاية الاستقبال، تشرف فريق عمل مشروع “أمالا” بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وأشاد – حفظه الله – بهدف المشروع في المساهمة في دفع عجلة التنوع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك .

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