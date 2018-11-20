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شكرا لقرائتكم إمهال المنشآت أسبوعين للتقيد بالأسماء العربية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص تعميماً لجميع البلديات الفرعية بإلزام أصحاب المباني السكنية والمحلات التجارية والشركات والمؤسسات المسجلة بأسماء غير عربية باعتماد كتابة الاسم باللغة العربية في لافتاتها ولوحاتها الإعلانية وبشكل واضح.
كما أكد معاليه على ضرورة التقيد بتوجيهات الإمارة وديوان الوزارة الصادرة في هذا الشأن وسرعة إعداد حصر كامل لجميع المنشآت المسجلة بأسماء غير عربية وإعطاء أصحابها مهلة أسبوعين لتعديل الاسم ، مشدداً على عدم إصدار أي تراخيص لأي منشأة لا تحمل اسماً عربياً .
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