شكرا لقرائتكم أمين عسير يوضح لـ”المواطن” حقيقة تعيين ٣ نساء رؤساء للبلديات بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نفى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لـ “متابعات الخليج 365” ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيين ثلاث نساء كرؤساء لثلاث بلديات بالمنطقة.

وقال الحميد إن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان مغردون تداولوا أنه تم ولأول مرة في عسير تعيين ثلاث نساء كرؤساء لثلاث بلديات في طريب والنماص والبشائر.

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