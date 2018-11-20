شكرا لقرائتكم كدمات وجروح سطحية سببتها عمالة مخالفة لمراقبي أمانة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تعرض شخصان من مراقبي أمانة منطقة عسير للاعتداء من قبل 3 من العمالة الذين يعملون في أحد المقاهي المخالفة في أبها أثناء أداء مهام عملهما اليومي.

ورصدت الفرق الميدانية التابعة للأمانة المقهى المخالف للاشتراطات الصحية والذي يعمل بدون رخصة ولا تحمل عمالته شهادات صحية وسبق وأن تم إغلاقه ٣مرات .

وباشرت الجهات الأمنية الموقع بعد أن تعرض المراقبان لجروح سطحية وكدمات إثر الاعتداء.

وتبذل الفرق الميدانية في أمانة منطقة عسير ممثلة في قسم الرقابة وموظفيها جهودًا كبيرة في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحيحة على جميع ما يهم صحة المستهلك في مدينة أبها على جميع الأنشطة التجارية المختلفة وخصوصا المطاعم والمقاهي وغيرهما.

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