الان تتابع بالصور.. إطلاق برنامج “الدعم الأسري” لتثقيف 60 أسرة من أهالي التوحد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أطلق مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مجموعة من الكوادر المتخصصة في مجالات التثقيف الأسري لذوي اضطراب التوحد برنامجه التثقيفي “الدعم الأسري” الذي يستهدف أهالي الحالات الملتحقة بالمركز من ذوي اضطراب التوحد والبالغ عددهم 60 أسرة.

يشتمل البرنامج الذي يمتد لقرابة الشهرين بمعدل مرة واحدة أسبوعيًا على مجموعة من المحاضرات التوعوية وورش العمل المنفصلة التي تتناول في مجملها كل ما يخص حالات اضطراب التوحد مثل “دور الآباء في تعليم طفل التوحد، وأطفال التوحد واقعهم ومستقبلهم، والوصايا العشر لأباء أطفال التوحد”، وغيرها من المواضيع التي تهدف إلى تثقيف الأهالي بالطرق الصحيحة للتواصل مع أطفالهم من ذوي التوحد والتعامل الأمثل معهم بما ينعكس إيجابًا على الأسرة والطفل والمجتمع بشكل عام.

كما نظم المركز، ورشة تدريبية عن “كيفية استخدام بطاقات التواصل” لـ28 مستفيدة من منسوباته تم خلالها التطرق لعدة محاور أهمها عرض نبذة عن اضطراب التوحد وسماته والتعريف ببطاقات التواصل وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح مع الحالات، وتخلل الورشة الكثير من التطبيقات العملية والعروض المرئية والإجابة على الاستفسارات كافة من المتدربات في نهاية اللقاء.

تأتي هذه البرامج من منطلق التعاون المستمر بين المركز والأسرة بما يخدم مصلحة الفئة المستفيدة من خدماته وتطوير مستوى الكادر العامل معهم.