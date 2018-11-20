شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل طائرة يغلق مطار الباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

تسبب تعطل طائرة في المدرج الرئيسي لمطار الباحة في تعليق الرحلات وإغلاق المطار الساعة العاشرة صباحاً، فيما استؤنفت الرحلات الساعة الرابعة عصراً

واضطر عدد من المسافرين من الباحة وإليها للمكوث في المطار في ظل إعادة جدولة مواعيد الرحلات على مدار الساعة.

وأكد مصدر لـ«الخليج 365» أن تعطل طائرة في المدرج الرئيسي اضطر إدارة المطار إلى إغلاقه حتى يتسنى إصلاح العطل وتحريك الطائرة المعطلة عن المدرج.

وقال لـ"الخليج 365" المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف: إن تعليق الرحلات جاء من أجل إجراءات السلامة وحماية المسافرين، مشيرا إلى تأثر رحلتين وتم تأجيلهما لليوم نفسه، واستؤنفت الرحلات من بعد الساعة الرابعة عصرا.