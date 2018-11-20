شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف طالب من مدارس الجوف يشاركون في استقبال الملك سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وضعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع إمكانياتها استعداداً للزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة الجوف.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة، بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن هذه الزيارة الميمونة للمنطقة تحمل تباشير الخير والعطاء في تنفيذ عدد من المشروعات تلبية لمتطلبات التنمية والرخاء، ولرفعة هذا الوطن المعطاء، وتُجسد عمق التلاحم الأبوي واهتمام وحرص قادة هذا الوطن المبارك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وأبنائه الملوك البررة على تلمس احتياجات الوطن في كل بقعه من بقاعه وتلمس أحوال المواطن عن كثب.

ووقف الغامدي على استكمال جميع الاستعدادات، حيث تشرف إدارة النشاط الطلابي على مشاركة أكثر من 10 آلاف طالب في استقبال خادم الحرمين الشريفين، ووضع عدد من اللوحات الترحيبية احتفاءً بالزيارة الكريمة.

كما واكبت إدارة الإعلام التربوي هذه الاستعدادات بنشر مشاركة المجتمعين التعليمي والمحلي عبر منصات التواصل الإلكترونية، للتعبير عن مشاعرهم بعفويه تجاه الوطن بولاء وانتماء ووصف سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة، كما أعدت تصاميم وأفلام ترحيبية بهذه الزيارة.

وفعَّلت الإدارات ومكاتب التعليم على مدار أسبوعين العديد من الفعاليات التي استهدفت الطلاب والطالبات الدارسين والدارسات والمعلمين والمعلمات، حيث اعتبر التربويين والتربويات الزيارة الميمونة يوم وطني آخر يستحق فيه الإشادة بالإنجازات العظيمة لقادتنا، ففعلت الإذاعة المدرسية وحصص النشاط بما يناسب ذكره للطلاب والطالبات بهدف تأصيل القيم والمواطنة الصحيحة.

وشاركت المدارس بالعديد من المشاركات الترحيبية المميزة وبلغات مختلفة، ومنهم من شكل لوحات فنية وطنية، ومنهم من شكل لوحات بشرية وطنية في ملعب المدرسة الرياضية، وجميعها حملت معاني الوفاء لقائد مسيرة النهضة والبناء التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.