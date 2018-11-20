شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لـ81 مبنى لإسكان الحجاج في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

‏أصدرت لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة تراخيص رسمية لـ81 مبنى منذ بدء استقبال الطلبات لموسم حج 1440هـ.

ورخصت اللجنة لـ52 مبنى في حي العزيزية تستوعب 17428 حاجاً، و12 مبنى في حي المسفلة تستوعب 3546 حاجاً، و12 مبنى في حي العتيبية تستوعب 6340 حاجاً، و5 مبانٍ في منطقة الحرم المكي الشريف تستوعب 953 حاجاً.

ويبلغ عدد الغرف في المباني المرخصة 6664 غرفة، تستوعب حوالي 28267 حاجاً.

وأهابت اللجنة بملاك المساكن الراغبين في تأجيرها خلال موسم حج هذا العام، سرعة مراجعة اللجنة لاستكمال الاشتراطات واستخراج التصاريح النظامية قبل وقت كافٍ من حلول الموسم.