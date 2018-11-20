شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أدبي تبوك»: نعيش فرحة قدوم الخير عبر «سلمان الخير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك)

أكد رئيس النادي الأدبي في تبوك الدكتور نايف الجهني، إن أهالي المنطقة يعيشون فرحة قدوم الخير عبر قائد الخير سلمان الخير لمنطقة تبوك.

وهنَّأ الجهني أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان على النجاح الكبير والمتميز الذي ظهر استعداداً لهذه الزيارة، وما قُدِّم من فعاليات مبهرة في كل الجوانب.

وقال رئيس النادي الأدبي: «شكراً لمهندس التميز الأمير فهد بن سلطان، الذي كان خلفه موجهاً ومحفزاً لتحقيقه بالشكل الذي ظهر به، كما نُهنيء أنفسنا بهذا النجاح الكبير المبهج الذي يليق بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معبراً عن عميق فرحة أبناء تبوك وولائهم لهذا القائد وللوطن».

وأضاف: «هذا التميز يعكس أيضاً عمق المنطقة التاريخي والجغرافي وتطلعها للمستقبل المضيء دوماً، وهي التي تزخر بالعديد من الملامح التنموية الاستثنائية، ونسأل الله يديم على بلادنا أفراحها ويبارك في جهود أبناء تبوك، وأبناء كل هذا الوطن الرائع».