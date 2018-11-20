شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يزور جزاع العطيات في تبوك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)
زار ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الشيخ جزاع بن كريم العطيات، الذي أعرب عن شكره وتقديره لولي العهد على تشريفه.
وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأهالي تبوك خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة تبوك، الأمر الذي يؤكد على حرص القيادة على التواصل مع أبناء الشعب السعودي بمختلف مناطق المملكة.
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