القبض على 3 مواطنين مع فتاة قاصر ظهروا في مقاطع فيديو يتعاطون مواد محظورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

قبضت الجهات الأمنية في حائل على ثلاثة مواطنين مع فتاة قاصر، ظهروا في مقاطع فيديو نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعاطون مواد محظورة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه تم عند الساعة السادسة من مساء الأحد الموافق 10 / 3 / 1440، القبض على ثلاثة مواطنين مع فتاة قاصر، تبلغ من العمر 17عاما، ظهرت في حالة نفسية غير سوية من خلال مقاطع فيديو تم نشرها، أثناء تعاطيهم مواد محظورة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تجاوز واضح للأنظمة.

وجرى إيقاف المقبوض عليهم، وتسليم الفتاة لمؤسسة رعاية الفتيات بحائل، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.