شكرا لقرائتكم خبر وكيل إمارة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الشقيق

أدى وكيل إمارة منطقة جازان لشؤون التنمية خالد القصيبي، اليوم بجامع قرية "خبت بن جبران" التابعة لمركز الشقيق في محافظة الدرب، صلاة الميت على الشهيد العريف موسى شار عزيز سلامي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي.

ونقل القصيبي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، ونائبه محمد بن عبدالعزيز، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر أسرة وذوو الشهيد سلامي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف والكرامة، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدى الصلاة مع وكيل الإمارة رئيس مركز الشقيق حسين العقيلي وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي وزملاء الشهيد.