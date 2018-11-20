شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين استقبل فريق العمل.."مشروع أمالا" وجهة عالمية لسياحة فاخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس، مكة - تبوك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في تبوك، وبحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التأسيسي لمشروع "أمالا" الأمير محمد بن سلمان، فريق عمل مشروع أمالا بقيادة نيكولاس نابلز الرئيس التنفيذي لـ "أمالا".

واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال على عرض مرئي عن المشروع، الذي يمثل أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وأهدافه الاقتصادية والتنموية.

واشتمل العرض على المخطط العام لـ "أمالا" الذي اعتمد أخيرا من قبل المجلس التأسيسي للمشروع، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

وفي نهاية الاستقبال، تشرف فريق عمل مشروع "أمالا" بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وأشاد بهدف المشروع في المساهمة في دفع عجلة التنوع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.

يذكر أن المشروع يستهدف بموقعه المميز على امتداد الساحل الشمالي الغربي للمملكة، السياح الباحثين عن تجربة ترفيهية فاخرة، والمقدرة أعدادهم بـ 2.5 مليون، إذ يجمع بين تجارب النقاهة والصحة والرياضة، والطبيعة والتراث، ونمط الحياة (التسوق، والطهي) والفنون والثقافة.

ويشكل وجهة مميزة على مدار العام تستفيد من التراث الفريد للمنطقة ومعالمها الطبيعية المثيرة للاهتمام.

كما يوفر "أمالا" مجموعة واسعة من خيارات الإقامة الفاخرة التي تواكب الأذواق والمتطلبات المختلفة للضيوف، إذ يضم المشروع منشآت فندقية ووحدات سكنية، مع إتاحة الفلل والشقق السكنية للشراء.

وكذلك سيتم تطوير برنامج مخصص للمطاعم والمقاهي ومتاجر البيع بالتجزئة لمنح الزوار تجربة لا مثيل لها، وسيوفر نحو 2,500 غرفة وجناح فندقي، و700 فيلا سكنية، إضافة إلى أكثر من 200 متجر راقي للتجزئة، ومجموعة من المعارض المميزة، وصالات العرض، وورش العمل الحرفية، ومحلات البيع بالتجزئة التي تدعمها مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية الفريدة.