خادم الحرمين يدشن ويضع حجر أساس 151 مشروعا تنمويا في تبوك بتكلفة 11 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - تبوك

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووضع حجر أساس 151 مشروعا تنمويا في منطقة تبوك، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليارا و800 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والخاصة بالمشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا)، والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات، وذلك خلال استقباله أمس أهالي منطقة تبوك، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، وبعد أن أخذ مكانه بدئ حفل الاستقبال بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك ألقى الأمير فهد بن سلطان كلمة قال فيها: هذا يوم من أيام العطاء.. في وطن العطاء.. من ملك العطاء، فيه تتشرف منطقة تبوك برعاية خادم الحرمين الشريفين لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي تواكب تحولات النمو واتساع المنطقة في جميع الاتجاهات والمدن والمحافظات والمراكز كافة.

وأضاف أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده ستظل النبراس الذي ينير الطريق لبذل كل الجهود والطاقات، وسيبقون دائما القدوة والمثال نحو الإخلاص والعمل الدؤوب لخدمة الدين والوطن.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على العرض المرئي لمجمل المشاريع التي حظيت بها منطقة تبوك.

ثم تشرف الأهالي بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وتناول طعام الغداء معه.

المشروعات التنموية وتكلفتها

- الهيئة العامة للسياحة للتراث الوطني: 11

التكلفة: 98.3 مليون ريال

ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية: 69

التكلفة: 757.7 مليونا

- وزارة البيئة والمياه والزراعة: 21

التكلفة: 1.4 مليار ريال

- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: 5

هيئة المدن الصناعية: 2

التكلفة: 45.8 مليونا

إدارة الكهرباء: 3

التكلفة: 4.9 مليارات ريال

- وزارة الإسكان: 2

التكلفة: 407.8 ملايين

- وزارة التعليم: 11

6 تعليمية و5 لجامعة تبوك

التكلفة: 1.5 مليار

- وزارة النقل: 16

التكلفة: 1.6 مليار ريال

- الهيئة العامة للموانئ: 18

التكلفة: 876 مليونا