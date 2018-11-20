"هيئة الرياضة" تطلق بطولة FIFA19 للألعاب الإلكترونية في الدمام

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تطلق الهيئة العامة للرياضة فعالية جديدة للألعاب الإلكترونية خلال الفترة المقبلة تتمثل في بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية FIFA19، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 29 من شهر نوفمبر الجاري حتى الأول من شهر ديسمبر القادم في الصالة الرياضية بمدينة الدمام.
ورصدت الهيئة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، بواقع 300 ألف ريال للمركز الأول و200 ألف ريال للمركز الثاني و100 ألف ريال للمركز الثالث و50 ألف ريال للمركز الرابع، ومبلغ 10 آلاف ريال لكل فائز من المركز الخامس حتى المركز الثامن.
ويأتي إقامة هذه الفعالية امتداداً لحزمة من الفعاليات والأحداث الرياضية المتنوعة التي تنظمها وتقيمها الهيئة في مختلف المناطق بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، لإثراء المجتمع بمنافسات وفعاليات رياضية تلبي احتياجاته وتسهم في زيادة ممارسي الرياضة بما يتواكب مع رؤية 2030.
وقد أنهت الهيئة العامة للرياضة كافة الترتيبات الخاصة لإقامة بطولة الألعاب الإلكترونية FIFA19.
"هيئة الرياضة" تطلق بطولة FIFA19 للألعاب الإلكترونية في الدمامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
تطلق الهيئة العامة للرياضة فعالية جديدة للألعاب الإلكترونية خلال الفترة المقبلة تتمثل في بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية FIFA19، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 29 من شهر نوفمبر الجاري حتى الأول من شهر ديسمبر القادم في الصالة الرياضية بمدينة الدمام.
ورصدت الهيئة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، بواقع 300 ألف ريال للمركز الأول و200 ألف ريال للمركز الثاني و100 ألف ريال للمركز الثالث و50 ألف ريال للمركز الرابع، ومبلغ 10 آلاف ريال لكل فائز من المركز الخامس حتى المركز الثامن.
ويأتي إقامة هذه الفعالية امتداداً لحزمة من الفعاليات والأحداث الرياضية المتنوعة التي تنظمها وتقيمها الهيئة في مختلف المناطق بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، لإثراء المجتمع بمنافسات وفعاليات رياضية تلبي احتياجاته وتسهم في زيادة ممارسي الرياضة بما يتواكب مع رؤية 2030.
وقد أنهت الهيئة العامة للرياضة كافة الترتيبات الخاصة لإقامة بطولة الألعاب الإلكترونية FIFA19.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
06:14 PM
300 ألف ريال جائزة الفائز بالمركز الأول
تطلق الهيئة العامة للرياضة فعالية جديدة للألعاب الإلكترونية خلال الفترة المقبلة تتمثل في بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية FIFA19، والتي ستقام منافساتها خلال الفترة من 29 من شهر نوفمبر الجاري حتى الأول من شهر ديسمبر القادم في الصالة الرياضية بمدينة الدمام.
ورصدت الهيئة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، بواقع 300 ألف ريال للمركز الأول و200 ألف ريال للمركز الثاني و100 ألف ريال للمركز الثالث و50 ألف ريال للمركز الرابع، ومبلغ 10 آلاف ريال لكل فائز من المركز الخامس حتى المركز الثامن.
ويأتي إقامة هذه الفعالية امتداداً لحزمة من الفعاليات والأحداث الرياضية المتنوعة التي تنظمها وتقيمها الهيئة في مختلف المناطق بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، لإثراء المجتمع بمنافسات وفعاليات رياضية تلبي احتياجاته وتسهم في زيادة ممارسي الرياضة بما يتواكب مع رؤية 2030.
وقد أنهت الهيئة العامة للرياضة كافة الترتيبات الخاصة لإقامة بطولة الألعاب الإلكترونية FIFA19.
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المصدر : الخليج 365
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