مقاتلات عراقية تدمر مبنيَين لـ"داعش" على رؤوس عناصره في سوريا

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شنت مقاتلات عراقية ضربات على أهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل سوريا، اليوم (الثلاثاء)؛ ما أسفر عن تدمير مبنيين يضمّان 40 مقاتلًا وأسلحة.
وأوضح الجيش العراقي في بيان، أن طائرات إف-16 العراقية نفذت ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور الاستخباراتية).
وأضاف أن هذه العملية الناجحة أسفرت عن دكّ مستودع للأسلحة يعود لما تسمَّى: ولاية الفاروق، بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات "داعش" في منطقة السوسة، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمَّى: فيلق الفاروق، بداخله 30 إرهابيًّا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".
ويقصف السلاح الجوي العراقي مواقع لـ"داعش" في سوريا منذ العام الماضي بموافقة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقاتل التنظيم.
مقاتلات عراقية تدمر مبنيَين لـ"داعش" على رؤوس عناصره في سورياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
شنت مقاتلات عراقية ضربات على أهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل سوريا، اليوم (الثلاثاء)؛ ما أسفر عن تدمير مبنيين يضمّان 40 مقاتلًا وأسلحة.
وأوضح الجيش العراقي في بيان، أن طائرات إف-16 العراقية نفذت ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور الاستخباراتية).
وأضاف أن هذه العملية الناجحة أسفرت عن دكّ مستودع للأسلحة يعود لما تسمَّى: ولاية الفاروق، بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات "داعش" في منطقة السوسة، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمَّى: فيلق الفاروق، بداخله 30 إرهابيًّا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".
ويقصف السلاح الجوي العراقي مواقع لـ"داعش" في سوريا منذ العام الماضي بموافقة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقاتل التنظيم.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
06:10 PM
شملت مستودع أسلحة ومقرًّا.. والعملية نُفّذت بناء على معلومات استخباراتية
شنت مقاتلات عراقية ضربات على أهداف تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل سوريا، اليوم (الثلاثاء)؛ ما أسفر عن تدمير مبنيين يضمّان 40 مقاتلًا وأسلحة.
وأوضح الجيش العراقي في بيان، أن طائرات إف-16 العراقية نفذت ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور الاستخباراتية).
وأضاف أن هذه العملية الناجحة أسفرت عن دكّ مستودع للأسلحة يعود لما تسمَّى: ولاية الفاروق، بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات "داعش" في منطقة السوسة، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمَّى: فيلق الفاروق، بداخله 30 إرهابيًّا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".
ويقصف السلاح الجوي العراقي مواقع لـ"داعش" في سوريا منذ العام الماضي بموافقة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقاتل التنظيم.
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المصدر : الخليج 365
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