إصابة "الرباط" تبعد رئيس نادي النصر عن مباريات فريقه

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية عن إصابة رئيس نادي النصر سعود السويلم بقطع في الرباط الصليبي لركبته وحاجته لإجراء عملية جراحية لرتق الرباط .

وأكدت المصادر مراجعة رئيس النصر لطبيبه في المستشفى التخصصي في الرياض وإجرائه بعض الفحوص الطبية والأشعة، مما يعني لجوء السويلم إلى الاستعانة بعكاز وفترة تأهيل مبدئية قبل إجراء العملية.

يذكر أنها أول إصابة لقطع بالرباط الصليبي تصيب أحد رؤساء الأندية السعودية رغم انتشارها في أوساط لاعبي كرة القدم، ومن الممكن أن تمنع الإصابة رئيس النصر من مرافقة فريقه في المباريات المقبلة.

وكان عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي لنادي النصر قد أعلن قبل يومين تعرض رئيس مجلس إدارة النادي لإصابة قوية في الركبة.