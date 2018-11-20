أمين عسير يستقبل أعيان ومشايخ تنومة

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استقبل أمين منطقة عسير، صباح أمس الاثنين، في مكتبه بمقر أمانة المنطقة، وفدًا من مشايخ وأعيان محافظة تنومة، والقرى التابعة لها.
جاءت الزيارة امتدادًا للزيارات الميدانية والجهود الحثيثة التي يقوم بها أمين عسير د. وليد الحميدي، مؤخرًا، في سبيل تعزيز حركة التنمية البلدية في منطقة عسير ومحافظاتها.
استمع "الحميدي" إلى مطالب واحتياجات أهالي المحافظة؛ حيث بحث مع الوفد من مشايخ وأعيان المحافظة سُبل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة تنومة والمراكز والقرى التابعة.
وأكد أن مطالب واحتياجات أهالي المحافظة من ضمن أولويات أمانة منطقة عسير، التي سيسعى جاهدًا لتحقيقها كي تصبح محافظة تنومة نموذجًا تنمويًّا يُقتدى به.
وثمن في الوقت نفسه للمشايخ والأعيان، اهتمامهم المتواصل الذي من شأنه تقدُّم وازدهار المحافظة في المجالات البلدية كافة.
من جهة أخرى أشاد الوفد بأمانة المنطقة، ممثلة في أمينها، نظير جهودها الواضحة في المنطقة عمومًا وبمحافظة تنومة.
يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلديتها التابعة تبذل الجهود كافة لخدمة المواطن، بمحافظات المنطقة، بمتابعة حثيثة وجهود مستمرة من قبل أمين عسير د. وليد الحميدي؛ حرصًا منه على سير الأعمال والمشاريع بالشكل الصحيح، بما يكفل للمواطنين الاستفادة من الخدمات البلدية.
أمين عسير يستقبل أعيان ومشايخ تنومةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
استقبل أمين منطقة عسير، صباح أمس الاثنين، في مكتبه بمقر أمانة المنطقة، وفدًا من مشايخ وأعيان محافظة تنومة، والقرى التابعة لها.
جاءت الزيارة امتدادًا للزيارات الميدانية والجهود الحثيثة التي يقوم بها أمين عسير د. وليد الحميدي، مؤخرًا، في سبيل تعزيز حركة التنمية البلدية في منطقة عسير ومحافظاتها.
استمع "الحميدي" إلى مطالب واحتياجات أهالي المحافظة؛ حيث بحث مع الوفد من مشايخ وأعيان المحافظة سُبل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة تنومة والمراكز والقرى التابعة.
وأكد أن مطالب واحتياجات أهالي المحافظة من ضمن أولويات أمانة منطقة عسير، التي سيسعى جاهدًا لتحقيقها كي تصبح محافظة تنومة نموذجًا تنمويًّا يُقتدى به.
وثمن في الوقت نفسه للمشايخ والأعيان، اهتمامهم المتواصل الذي من شأنه تقدُّم وازدهار المحافظة في المجالات البلدية كافة.
من جهة أخرى أشاد الوفد بأمانة المنطقة، ممثلة في أمينها، نظير جهودها الواضحة في المنطقة عمومًا وبمحافظة تنومة.
يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلديتها التابعة تبذل الجهود كافة لخدمة المواطن، بمحافظات المنطقة، بمتابعة حثيثة وجهود مستمرة من قبل أمين عسير د. وليد الحميدي؛ حرصًا منه على سير الأعمال والمشاريع بالشكل الصحيح، بما يكفل للمواطنين الاستفادة من الخدمات البلدية.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
05:37 PM
لتعزيز التنمية البلدية في المنطقة ومحافظاتها
استقبل أمين منطقة عسير، صباح أمس الاثنين، في مكتبه بمقر أمانة المنطقة، وفدًا من مشايخ وأعيان محافظة تنومة، والقرى التابعة لها.
جاءت الزيارة امتدادًا للزيارات الميدانية والجهود الحثيثة التي يقوم بها أمين عسير د. وليد الحميدي، مؤخرًا، في سبيل تعزيز حركة التنمية البلدية في منطقة عسير ومحافظاتها.
استمع "الحميدي" إلى مطالب واحتياجات أهالي المحافظة؛ حيث بحث مع الوفد من مشايخ وأعيان المحافظة سُبل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة تنومة والمراكز والقرى التابعة.
وأكد أن مطالب واحتياجات أهالي المحافظة من ضمن أولويات أمانة منطقة عسير، التي سيسعى جاهدًا لتحقيقها كي تصبح محافظة تنومة نموذجًا تنمويًّا يُقتدى به.
وثمن في الوقت نفسه للمشايخ والأعيان، اهتمامهم المتواصل الذي من شأنه تقدُّم وازدهار المحافظة في المجالات البلدية كافة.
من جهة أخرى أشاد الوفد بأمانة المنطقة، ممثلة في أمينها، نظير جهودها الواضحة في المنطقة عمومًا وبمحافظة تنومة.
يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلديتها التابعة تبذل الجهود كافة لخدمة المواطن، بمحافظات المنطقة، بمتابعة حثيثة وجهود مستمرة من قبل أمين عسير د. وليد الحميدي؛ حرصًا منه على سير الأعمال والمشاريع بالشكل الصحيح، بما يكفل للمواطنين الاستفادة من الخدمات البلدية.
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المصدر : الخليج 365
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