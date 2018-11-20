بالفيديو.. تعرف على الـ151 مشروعًا التي دشنها خادم الحرمين في تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوزت تكلفتها 11 مليارًا و800 مليون ريال

بثَّت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو يستعرض المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في منطقة تبوك، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعددها 151 مشروعًا بلغت تكلفتها الإجمالية 11.835.353.416 ريالًا.

ويضاف إلى المشروعات 151 السابقة، مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والخاصة: "نيوم" و"البحر الأحمر" و"أمالا"، التي تقدر بمئات المليارات من الريالات.

وجاء توزيع 151 مشروعًا على النحو التالي:

- الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: 11 مشروعًا بقيمة إجمالية 98.307.444 ريالًا.

- وزارة الشؤون البلدية والقروية: 69 مشروعًا بقيمة إجمالية 757.757.355 ريالًا.

- وزارة البيئة والمياه والزراعة: بلغت 21 مشروعًا بقيمة إجمالية 1.492.642.931 ريالًا.

- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: مشروعان لهيئة المدن الصناعية بقيمة إجمالية 45.858.325 ريالًا، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لإدارة الكهرباء التي بلغت 4.943.000.000 ريال.

- وزارة الإسكان: مشروعان اثنان بقيمة إجمالية 407.807.439 ريالًا.

- وزارة التعليم: 11 مشروعًا منها ستة مشروعات تعليمية وخمسة مشروعات لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 1.582.881.399 ريالًا.

- وزارة النقل: 16 مشروعًا بقيمة إجمالية 1.631.006.967 ريالًا، أما الهيئة العامة للموانئ فقد بلغت: 18 مشروعًا بقيمة إجمالية 876.091.556 ريالًا.