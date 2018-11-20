"طبية الملك سعود" تفوز بجائزتَي التشغيل والصيانة لعام 2018

محمد بن مسعود - الدمام - "للهيئات والمنشآت" في البلدان العربية

حصلت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود؛ على جائزتَيْ أفضل منظومة صيانة، وأفضل منظومة تشغيل لعام 2018، "للهيئات والمنشآت" في البلدان العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة المدينة الطبية في "المؤتمر السادس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية"، الذي أقيم في مدينة القاهرة، بجمهورية مصر العربية في الفترة 18 ـ 20 نوفمبر الجاري، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، وحضور الوزراء والمختصين في مجال التشغيل والصيانة من مختلف الدول.

وقال المدير التنفيذي للتشغيل المهندس حاتم بن محمد الرشدان: إن الجائزة الأولى عن أفضل منظومة صيانة لعام 2018 "للهيئات والمنشآت" في البلدان العربية، كأفضل هيئة أو جهة قامت بأفضل التطبيقات التي تتبنَّى التكامل بين إدارة الصيانة والتشغيل والإدارة الشاملة من خلال التطبيقات الذكية، أما الجائزة الثانية فجاءت كأفضل منظومة تشغيل لعام 2018 "للهيئات والمنشآت" في البلدان العربية، من خلال تبنِّي منظومات تشغيل مبتكرة وباستخدام الذكاء الاصطناعي.