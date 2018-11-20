بالفيديو.. "المسند" يقترح أسرع وسيلة لإنقاذ السيارات العابرة فوق الوديان

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بدراسة الفكرة من قبل البلديات والأمانات والطرق والدفاع المدني

طالب أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند بوضع حواجز صد و"وايرات" ومواسير" على جوانب الطرق التي لا يكون بها كباري أو عبارات أو جسور، معتبراً أنها أنجع وأسهل وأسرع وأرخص وسيلة لإنقاذ السيارات العابرة فوق طريق يجري فوقه الوادي من أن يجرفها السيل، متأملاً دراسة الفكرة من قبل البلديات والأمانات ووزارة الطرق والدفاع المدني.

وشرح "المسند" فكرته لـ"الخليج 365" بقوله: عندما يكون الموقع بدون جسر أو كوبري أو عبارات يمكن وضع أعمدة على جوانب الطريق بين كل عمود وآخر 8 أمتار، وما بين العمودين "واير" من الوايرات العريضة التي تقوم بحجز السيارة عندما يدفعها الوادي والتيار.

وأضاف: تقوم هذه "الوايرات" و"المواسير" بحجز هذه السيارة وما فيها من ركاب، سواء عائلات أو شباب أو غيرهم، حتى يخف الوادي وتأتي الجهات المعنية من الدفاع المدني وغيرها لإنقاذهم من الاحتجاز والضرر.

ولفت "المسند" إلى أنه دون وجود هذه الأعمدة و"الوايرات" أو حواجز الصد للمياه، فسوف تقوم المياه بجرف السيارة أياً كانت، ومن ثم يتورط الدفاع المدني في قصة طويلة وخطيرة لا قدر الله.

وأوضح الدكتور "المسند" أن وضع هذه الحواجز والوايرات المقترحة لا تعيق الوادي ولا الأمطار ولا حتى الشجيرات والأشجار، وكل ما يجلبه الوادي، حيث إنها سوف تمر وتمضي من تحت سلسلة الحواجز.