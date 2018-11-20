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أوقعت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم (الثلاثاء)، بجاسوس ينتمي لتنظيم "داعش"، وذلك في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار.
وأفادت مديرية الاستخبارات في بيان أن المفارز في الفرقة 14 وبالتعاون والتنسيق مع فوج استطلاع واستخبارات الفرقة، تمكنت من اعتقال جاسوس لـ"داعش"، بعد إيقاعه بكمين محكم نصب له في قضاء الفلوجة.
وأوضحت المديرية أن الجاسوس من المعروفين كأحد العناصر الأمنية لـ"داعش" والمسؤول عن جمع المعلومات عن القوات الأمنية العراقية والمواطنين.
وذكرت أن الجاسوس من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.
العراق.. "كمين محكم" يوقع بجاسوس لـ"داعش"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-20
أوقعت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم (الثلاثاء)، بجاسوس ينتمي لتنظيم "داعش"، وذلك في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار.
وأفادت مديرية الاستخبارات في بيان أن المفارز في الفرقة 14 وبالتعاون والتنسيق مع فوج استطلاع واستخبارات الفرقة، تمكنت من اعتقال جاسوس لـ"داعش"، بعد إيقاعه بكمين محكم نصب له في قضاء الفلوجة.
وأوضحت المديرية أن الجاسوس من المعروفين كأحد العناصر الأمنية لـ"داعش" والمسؤول عن جمع المعلومات عن القوات الأمنية العراقية والمواطنين.
وذكرت أن الجاسوس من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.
20 نوفمبر 2018 - 12 ربيع الأول 1440
05:18 PM
دأب على جمع معلومات عن القوات الأمنية
أوقعت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم (الثلاثاء)، بجاسوس ينتمي لتنظيم "داعش"، وذلك في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الأنبار.
وأفادت مديرية الاستخبارات في بيان أن المفارز في الفرقة 14 وبالتعاون والتنسيق مع فوج استطلاع واستخبارات الفرقة، تمكنت من اعتقال جاسوس لـ"داعش"، بعد إيقاعه بكمين محكم نصب له في قضاء الفلوجة.
وأوضحت المديرية أن الجاسوس من المعروفين كأحد العناصر الأمنية لـ"داعش" والمسؤول عن جمع المعلومات عن القوات الأمنية العراقية والمواطنين.
وذكرت أن الجاسوس من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.
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المصدر : الخليج 365
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