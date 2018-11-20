السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي ولي عهد أبوظبي

عام / العاهل الأردني يلتقي ولي عهد أبوظبي

عمان 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم, في العاصمة الأردنية عمان, صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الذي يزور الاردن حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين, بالإضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان آفاق ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية والسبل الكفيلة بتطويرها إلى مجالات أوسع تسهم في تحقيق أهداف البلدين المستقبلية وتطلعاتهما.

// انتهى //

18:04ت م

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عمان 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم, في العاصمة الأردنية عمان, صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الذي يزور الاردن حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين, بالإضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الجانبان آفاق ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية والسبل الكفيلة بتطويرها إلى مجالات أوسع تسهم في تحقيق أهداف البلدين المستقبلية وتطلعاتهما.// انتهى //18:04ت م0227

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