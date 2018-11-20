السعودية اليوم / 40 قتيلاً على الأقل في انفجار خلال تجمع في كابل

عام / 40 قتيلاً على الأقل في انفجار خلال تجمع في كابل

كابل 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس

لقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم في تفجير استهدف لقاءً لكبار العلماء في كابل اليوم، في أحد اعنف الهجمات التي تستهدف العاصمة الأفغانية منذ أشهر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح، ان 60 شخصاً آخرون اصيبوا بجروح في التفجير.

// انتهى //

18:02ت م

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كابل 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسلقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم في تفجير استهدف لقاءً لكبار العلماء في كابل اليوم، في أحد اعنف الهجمات التي تستهدف العاصمة الأفغانية منذ أشهر.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح، ان 60 شخصاً آخرون اصيبوا بجروح في التفجير.// انتهى //18:02ت م0226

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