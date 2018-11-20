السعودية اليوم / اجتماع لدعم الاقتصاد الفلسطيني غداً بالجامعة العربية

القاهرة 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واستستضيف جامعة الدول العربية، غداً اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية، التي تضم في عضويتها كلا من دولة فلسطين والجامعة العربية والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية، لبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني.ويناقش الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين سبل وآليات دعم الاقتصاد الفلسطيني وخطة إنقاذ مدينة القدس.وتستعرض دولة فلسطين خلال أعمال الاجتماع الجهود العربية والإسلامية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022، والمعروفة باسم"خطة إنقاذ القدس - الفرصة الأخيرة".ويأتي الاجتماع تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية الذي صدر في الدورة العادية رقم (102)، والذي يؤكد المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ويدعو جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة، وحماية مقدساتها، وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها.// انتهى //17:42ت م0223