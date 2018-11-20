السعودية اليوم / المبعوث الأممي لدى ليبيا يلتقى عميد بلدية بنى وليد

عام / المبعوث الأممي لدى ليبيا يلتقى عميد بلدية بنى وليد
طرابلس 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واس
بحث رئيس البعثة الاممية في ليبيا غسان سلامه مع عميد بلدية بني وليد سالم علي انوير في اجتماع له اليوم ، اهم القضايا التي تتعلق بمدينة بني وليد وتحتاجه البلدية من دعم في مختلف المجالات الخدمية والإنسانية.
وتحدث عميد بلدية بني وليد سالم علي أنوير، عن "الدعم التام والمطلوب من الأمم المتحدة لمدينة بني وليد، مؤكداً أن "مدينة بني وليد تستحق الكثير وستنهض من جديد وأن لها كل الكفاءات التي تجعلها في مصاف المدن الليبية ".
من جهته، أكّد المبعوث الاممي غسان سلامة "دعم مدينة بني وليد والمجلس البلدي في كل ماتستحقه المدينة وأهلها".
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17:36ت م
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