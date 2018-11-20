السعودية | مجلس الوزراء يرفض تسييس قضية جمال خاشقجي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يرفض تسييس قضية جمال خاشقجي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:59 مساءً, 20 نوفمبر 2018 م
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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة تبوك.
وقال معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء عبر عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات التي رحبت بالبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها حيال قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – ورفض تسييس هذه القضية الإنسانية التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء السعودي للنظر فيها وإصدار الأحكام بحق المتهمين، وهو ما يؤكد حرص الدولة على حفظ الأنفس وفق منهجها الراسخ المستمد من أحكام الشرع المطهر وإرساء العدل.
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