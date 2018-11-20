شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة من الخميس إلى الاثنين القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم (الثلاثاء)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد، تشمل معظم مناطق المملكة، تبدأ من يوم الخميس إلى يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى.

وبيّن التقرير وبحسب التوقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ يوم الخميس القادم على عفيف، والدوادمي، والمحافظات والمراكز التابعة لها، في حين تبدأ من يوم الجمعة على الرياض العاصمة، والخرج، والقويعية، والمجمعة، والزلفي، وشقراء، وحوطة بني تميم، والمحافظات والمراكز التابعة لها، وقد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الأحد والاثنين، وكذلك هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية تبدأ من يوم الخميس تشمل حفر الباطن، والقيصومة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، فيما تبدأ ذات التوقعات من يوم الجمعة القادم على الدمام، الظهران، والجبيل، والأحساء، والخبر، والخفجي، والنعيرية، والأجزاء المجاورة، قد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الأحد والاثنين.

وشملت توقعات الهيئة أيضاً من الخميس إلى الأحد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، تشمل عنيزة، وبريدة، والرس، والبكيرية، والمذنب، والبدائع، والمحافظات والمراكز التابعة لها قد تصل إلى شديدة الغزارة يومي الجمعة والسبت.

ورصد التقرير هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ من يوم الخميس القادم إلى الأحد على منطقة مكة المكرمة، تشمل: مكة المكرمة، الطائف، ميسان، الكامل، رنية، تربة، الخرمة، خليص، أضم، المويه، العرضيات والأجزاء المجاورة، وتكون متوسطة إلى غزيرة على رابغ، ثول، جدة، الشعيبة، والمحافظات والمراكز التابعة لها من مساء يوم الخميس إلى السبت فيما تبدأ الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على الليث، القنفذة، والمراكز التابعة لها من يوم الجمعة إلى الأحد.

وتضمن تقرير الهيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الخميس إلى يوم السبت على حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، وكذا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية تشمل عرعر، رفحاء، طريف، والمراكز التابعة لها، وعلى منطقة الجوف، تشمل سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل، والأجزاء المجاورة.

وشمل تقرير التوقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ من يوم الخميس إلى السبت على منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة، مهد الذهب، الحناكية، السويرقية الأكحل, وادي الفرع، اليتمة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، ومتوسطة على ينبع، الرايس والمراكز التابعة لها، كما توقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، تشمل تبوك، تيماء، الوجه، أملج، ضبا، حالة عمار، والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأشارت توقعات الهيئة إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبدأ من يوم الجمعة إلى يوم الأحد على منطقة الباحة، تشمل الباحة، بلجرشي، المندق، المخواة، قلوة، والمراكز التابعة لها، وأمطار متوسطة على منطقة عسير تشمل: أبها، خميس مشيط، محايل، بيشة، النماص، المجاردة، والمحافظات والمراكز التابعة لها تمتد إلى الأجزاء الساحلية، البرك، عمق، كذلك هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان تبدأ من يوم الأحد إلى الاثنين تشمل فيفا، العارضة، الخوبة، هروب، صبيا، صامطة، بيش، الطوال، الدرب، والأجزاء المجاورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لمنطقة جازان.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.