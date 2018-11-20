شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل أهالي تبوك ويدشن ويضع حجر أساس 151 مشروعاً تنموياً بـ111.8 مليار ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم أهالي منطقة تبوك، ودشن ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه بدئ حفل الاستقبال بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك ألقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز كلمة قال فيها: هذا يوم من أيام العطاء.. في وطن العطاء.. من ملك العطاء، فيه تتشرف منطقة تبوك برعاية خادم الحرمين الشريفين لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية التي تواكب تحولات النمو واتساع المنطقة في جميع الاتجاهات والمدن والمحافظات والمراكز كافة.

وأضاف: إن المشاريع الجديدة شملت، العديد من الوزارات والهيئات، ليصل عدد المشاريع إلى 151 مشروعاً، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (11 ملياراً و800 مليون ريال)، إضافة إلى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والخاصة بمشاريع «نيوم» و«البحر الأحمر» و«أمالا» التي تقدر بمئات المليارات من الريالات.

وأكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين ستظل بعد توفيق الله تعالى النبراس الذي ينير الطريق لبذل كل الجهود والطاقات وسيبقون دائماً القدوة والمثال نحو الإخلاص والعمل الدؤوب لخدمة الدين والوطن.

وعبر في ختام كلمته عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله أن يحفظه ويديم عزه.

واطلع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على العرض المرئي لمجمل المشاريع التي حظيت بها منطقة تبوك

حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تدشينها ووضع حجر الأساس لها في منطقة تبوك 151 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 11.835.353.416 ريال وجاءت على النحو التالي:

- الهيئة العامة للسياحة للتراث الوطني: 11 مشروعاً بقيمة إجمالية 98.307.444 ريالاً.

- وزارة الشؤون البلدية والقروية: 69 مشروعاً بقيمة إجمالية 757.757.355 ريالاً.

- وزارة البيئة والمياه والزراعة: 21 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.492.642.931 ريالاً.

- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: مشروعان لهيئة المدن الصناعية بقيمة إجمالية 45.858.325 ريال، إضافة إلى ثلاثة مشاريع لإدارة الكهرباء بـ4.943.000.000 ريال.

- وزارة الإسكان: مشروعان بقيمة إجمالية 407.807.439 ريالاً.

- وزارة التعليم 11 مشروعا منها ستة مشاريع تعليمية وخمسة مشاريع لجامعة تبوك بقيمة إجمالية 1.582.881.399 ريالاً.

- وزارة النقل 16 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.631.006.967 ريالاً أما الهيئة العامة للموانئ فقد بلغت 18 مشروعاً بقيمة إجمالية 876.091.556 ريالاً.

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بمنطقة تبوك.

ثم تشرف الأهالي بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وفي ختام الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.