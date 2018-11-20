شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بردع المتجاوزين في المجمعات التجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بتشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية وذات العلاقة، لوقف المخالفات وردع المتجاوزين في المجمعات التجارية وتطبيق النظام بلا استثناء.



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