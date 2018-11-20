شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل فريق عمل مشروع «أمالا» ويشيد بمساهمته في التنوع الاقتصادي وتطوير السياحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الثلاثاء) في تبوك، وبحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس المجلس التأسيسي لمشروع «أمالا» الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فريق عمل مشروع أمالا بقيادة نيكولاس نابلز الرئيس التنفيذي لـ«أمالا».

واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال على عرض مرئي عن المشروع، الذي يمثل أول المشاريع الواقعة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، وأهدافه الاقتصادية والتنموية.

واشتمل العرض على المخطط العام لـ«أمالا» الذي اعتمد أخيراً من قبل المجلس التأسيسي للمشروع، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

وفي نهاية الاستقبال، تشرف فريق عمل مشروع «أمالا» بالسلام على خادم الحرمين، الذي أشاد بهدف المشروع في المساهمة في دفع عجلة التنوع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.

حضر الاستقبال أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.