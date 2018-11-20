شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة سعود» تفتتح المعرض التعريفي للطلاب «مساري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن وكيل جامعة الملك سعود للشؤون الاكاديمية و التعليمية الدكتور محمد النمي أمس (الاثنين)، فعاليات المعرض التعريفي بتخصصات الجامعة «مساري»، الذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة تحت رعاية مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وقال النمي أن المعرض هو أحد أنشطة برنامج «مساري»، الذي يهدف الى تعريف الطلبة بالتخصصات الموجودة في كليات الجامعة، وفرص العمل المتاحة في الكليات والأقسام، وقال النمي أن الجامعة حريصة كل الحرص على أن تكون جميع تخصصاتها ومخرجاتها متوائمة مع متطلبات سوق العمل.

وأثنى النمي على جهود عمادة السنة الاولى المشتركة في إقامة وتنظيم برنامج ومعرض «مساري»، داعيا جميع الطلبة للإستفادة من المعرض والالتقاء بممثلي الكليات من اعضاء هيئة التدريس ومن زملاءهم الطلاب.

من جهته أكد عميد السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن برنامج «مساري» يهدف لإرشاد وتوجيه الطلبة، ومساعدتهم لتحديد التخصص الأكاديمي الأنسب لهم بعد السنة الأولى المشتركة، وكما يساعدهم في التعرف على المجالات الأكاديمية المتاحة لهم، ويقدم البرامج والأنشطة التي تلفت انتباه واهتمام الطلبة عن تحديد التخصص ويكسبهم المهارات اللازمة.

وقال الجريوي أن مساري يشتمل أيضا على عدد من اللقاءات المباشرة مع عمداء ووكلاء ومسؤولي كليات الجامعة، من خلال البرنامج المعد لذلك في كل كلية من كليات الجامعة، بالتنسيق مع عمادة السنة الاولى المشتركة، والتي يتم تسجيلها وبثها عبر وسائل التواصل الإجتماعي مثل «تويتر» و«يوتيوب». مؤكدا حرص العمادة على مساعدة الطلبة على الاختيار التخصص المناسب، والمعرفة المسبقة بسوق العمل ومتطلباته وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك من أجل تحديد التخصص المناسب لقدرات الطالب وميوله.

من جهته أوضح وكيل عمادة السنة الأولى المشتركة للخدمات الطلابية د. مخلد بن مطيران العنزي، أن معرض التعريف بالكليات (مساري) الذي تنظمه وكالة الخدمات الطلابية، ممثلة بوحدة الإرشاد الطلابي ضمن برنامج «مساري» لمستقبل أفضل تشارك فيه جميع كليات الجامعة وطلابها المتميزين، للتعريف ببرامجها وأقسامها وشروط القبول فيها، والفرص الوظيفية التي تتوفر لخريجيها.

وقال العنزي أن برنامج مساري يقدم الارشاد المهني المناسب لطبيعة الطلاب، وميولهم وقدراتهم وخصائصهم، بما يسمح لهم باختيار المهنة والتخصص الذي يتناسب مع هذه القدرات والميول والقدرات الخاصة، بالاضافة الى ما يقدمه ( مساري كافيه ) بشكل يومي للطلاب في الجوانب الإرشادية والمهنية للطلاب، والذي يعمل وفق خطة محكمة على امداد الطلاب بكل ما يمكن أن يساعدهم في مسيرتهم التعليمية.