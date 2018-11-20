تحفيز أطراف عقود الإيجار على سداد أجرة العقارات شهريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - تبوك

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تبوك اليوم على أن تحفز وزارة الإسكان ـ من خلال الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار ـ أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهريا، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

مباحثات

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونتائج مباحثاته مع الرئيس العراقي برهم صالح، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

تطور تنموي

وشدد المجلس على المضامين القيمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتمل عليه الخطاب الملكي من ثوابت فيما يتعلق بسياسة المملكة الداخلية والخارجية، واعتزاز المملكة بما تمر به من تطور تنموي شامل وفقا لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك فاعل في التنمية، وتأكيد للسياسات المالية بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته ودعم النمو الاقتصادي، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة، وأن المملكة تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، وتعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ولن تحيد عن تطبيق شرع الله ولن تأخذها في الحق لومة لائم.

كما أكد المجلس على ما تضمنه الخطاب الملكي من مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة، وحرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل، وإسهامها في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه.

منهج راسخ

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء عبر عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات التي رحبت بالبيان الصادر عن النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها حيال قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - ورفض تسييس هذه القضية الإنسانية التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء السعودي للنظر فيها وإصدار الأحكام بحق المتهمين، وهو ما يؤكد حرص الدولة على حفظ الأنفس وفق منهجها الراسخ المستمد من أحكام الشرع المطهر وإرساء العدل.

دعم اليمن

وتطرق المجلس إلى البيان الصادر عن اجتماع كبار المسؤولين والسفراء من المملكة والإمارات وأمريكا والمملكة المتحدة في الرياض لتحديد ما اتخذ من خطوات لمساعدة اقتصاد اليمن واستقراره، وكذلك الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وتأكيد مواصلة المملكة في توفير الدعم للعمل الإنساني في اليمن، ولا سيما أنها تعد من أكبر الداعمين له، ومن ذلك ما أعلن عنه من تقديم المملكة والإمارات مبلغ 500 مليون دولار إضافية لتأمين الغذاء للشعب اليمني، إضافة إلى ما جرى تقديمه من مساعدات إنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى تاريخه.

الانتهاكات الإسرائيلية

وأشار المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، من إدانة واستنكار للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، انطلاقا من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة.

تقارير سنوية

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي عن عام مالي سابق، وقد أحيط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

قرارات

أولا: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي المملكة وفيتنام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة والسويد.

ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وتركيا في شأن التعاون في مجال الإسكان.

رابعا: الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وجيبوتي في مجال خدمات النقل الجوي.

خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر المجلس ما يلي:

1 ـ تنسق وزارة الإسكان مع الجهات الحكومية الأخرى لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية الكترونيا من خلال الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار.

2 ـ تحفز وزارة الإسكان ـ من خلال الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار ـ أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهريا.

3 ـ معاملة مدفوعات الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار من حيث سداد رسوم خدمة السداد الالكتروني معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.

سادسا: اعتماد الحساب الختامي لجامعة نجران عن عام مالي سابق.

سابعا: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة.

ترقيات

1 ـ مغدي بن مسفر الوادعي - وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بإمارة منطقة عسير - المرتبة 15

2 ـ سعيد بن عبدالله آل حموض - وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة نجران - المرتبة 14

3 ـ عبدالله بن إبراهيم اليحيى - رئيس كتابة عدل بوزارة العدل - المرتبة 14