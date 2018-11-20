خادم الحرمين يشرف حفل أهالي تبوك ويوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - تبوك

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس حفل استقبال أهالي منطقة تبوك بمناسبة زيارته الميمونة للمنطقة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وكرم عددا من أبناء منطقة تبوك المتميزين في العديد من المجالات.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مقر الحفل في مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، وفور وصوله المنصة الرئيسة قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي، وبادلهم التحية ملوحا بيده الكريمة لهم، وبعد أن أخذ مكانه، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم.

ثم بدأت مسيرة أهالي منطقة تبوك التي شارك فيها أبناء المنطقة من الأطفال والشبان والشابات وكبار السن بكل أطيافهم عبر شاشات عملاقة، كما شارك في المسيرة التي عرضت أمام مقام خادم الحرمين الشريفين العديد من شباب المنطقة الذين امتطوا الخيل والفروسية والجمال، تأكيدا للتاريخ الراسخ للمملكة ومعاصرة ذلك بما وصلت إليه المملكة من تطور في كافة الأصعدة، كما استعرضت المسيرة العديد من النماذج الإيجابية والمميزة في منطقة تبوك.

إلى ذلك وجه خادم الحرمين بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، بمناسبة زيارته إلى تبوك.

إثر ذلك ألقى الأمير فهد بن سلطان كلمة قال في مستهلها: تحية إجلال وإكبار تحية من أرض تبوك الأرض والتاريخ تبوك التي قال فيها سيد الأنبياء والمرسلين "يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا"، تحية من تبوك البحر والسهل الصحراء والشاطئ والجبل من تبوك المستقبل المشرق من تبوك الإنسان السعودي المتمسك بثوابته المخلص لقادته الذي برهن دوما على أصالة معدن الإنسان السعودي الذي أثبت في كل زمان ومكان أنه يقف سدا منيعا ضد كل من يحاول المساس بالوطن.

وطن يعانق السماء مجدا فخرا وعزا وكرامة وطن أفاء الله عليه بنعم لا تحصى فجعله مهبط الوحي ودار الإسلام وخصه بأطهر بقعتين على وجه الأرض مكة المكرمة والمدينة والمنورة، وطن أنعم الله عليه برجل طوع التاريخ وسطر على صفحاته أعظم وحدة، ذلك القائد الذي يفخر الزمان به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لتمضي المسيرة على يد أبنائه البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - رحمهم الله - حتى عهدكم الزاهر أيدكم الله الذي كرس السير أيضا على النهج الذي تأسست عليه هذه البلاد الساعي إلى إرساء العدل والحق للجميع، وتبوك اليوم في حضرة مليكها وقائدها تفاخر وتسعد بوجودكم فيها.

وأضاف أن تبوك تشرفت حينما اخترتموها وجهة لقضاء بعض الوقت فيها وكلها فخر أن تشكل في أرضها جزءا مهما من رؤية ولي العهد لمستقبل الوطن من خلال المشروعات الاقتصادية العملاقة التي بشر بها ضمن رؤية 2030 استثمارا للثراء التاريخي والجغرافي والجمالي للمنطقة، ومن أبرزها مشروع نيوم المدينة الحلم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع أمالا، وها نحن يا سيدي نرى بوادرها تلوح في الأفق بفضل من الله ثم بتوجيهاتكم ورعايتكم.

عقب ذلك ألقيت كلمة أهالي تبوك، ألقاها نيابة عنهم فؤاد الغريض، ثم ألقى الشاعر غازي البلوي قصيدة شعرية نبطية، والشاعر مسلم العطوي قصيدة شعرية باللغة العربية الفصحى، بعد ذلك عرض عدد من اللوحات الفنية بعنوان "هذه السعودية" ضمن أوبريت "عوافي" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن وغناء وألحان محمد عبده، ثم أديت العرضة السعودية.

ثم تسلم خادم الحرمين وولي العهد هديتين تذكاريتين من أمير منطقة تبوك، بعدها شرف خادم الحرمين الشريفين والحضور مأدبة العشاء التي أقامها أمير منطقة تبوك.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز وصل إلى منطقة تبوك قادما من الرياض أمس .

ولدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك، كان في استقباله ولي العهد، وأمير منطقة تبوك والمستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

كما وصل ولي العهد إلى منطقة تبوك، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة تبوك، أمير منطقة تبوك، وكبار المسؤولين، وقادة القطاعات العسكرية في منطقة تبوك، وعدد من أهالي وأعيان المنطقة.

المتميزون المكرمون

- عناية بنت حسن القبلي - حصلت على المركز الأول في جائزة التعليم لجائزة التميز فئة المشرف التربوي في دورتها التاسعة.

- فضية بنت عودة موسى المسعودي - حصلت على جائزة التميز فئة العمل التطوعي في دورتها السابعة.

- زياد بن سالم العطوي - حصل على الجائزة الماسية في مشروع تحدي القراءة العربية بدبي.

- ميمونة بنت خالد أبوحوسة - حصلت على المركز الأول في مسابقة ابتكار الكويت العلمية الـ 15 لعام 2017 لفتيات دول الخليج العربي.