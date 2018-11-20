الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يستقبل أهالي تبوك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم الثلاثاء، أهالي منطقة تبوك، ودشن – أيده الله – ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مكانه بدئ حفل الاستقبال بتلاوة آيات من القرآن الكريم.