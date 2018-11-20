الان تتابع الملك يدشن مشاريع تنموية في تبوك بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبوك- الخليج 365:

دشن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التنموية بمنطقة تبوك، والتي تواكب تحولات النمو واتساع المنطقة في جميع الاتجاهات وكافة المحافظات والمدن والمراكز، وشملت مشروعات جديدة لعدد من الوزارات والهيئات.

وبلغ عدد المشروعات، 151 مشروعا، بتكلفة وصلت إلى 11 مليارا و800 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع صندوق الاستثمارات في ساحل البحر الأحمر.