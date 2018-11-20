الان تتابع أمير عسير يوجه بوقف المخالفات وردع المتجاوزين في المجمعات التجارية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، اليوم، بتشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية، لوقف مخالفات المتجاوزين في المجمعات التجارية وردعهم.

وقال سعد آل ثابت، المتحدث الرسمي لامارة منطقة عسير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” أمير ‎عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ‎ يوجه بتشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية وذات العلاقة لوقف المخالفات وردع المتجاوزين في المجمعات التجارية وتطبيق النظام بلا استثناء “.