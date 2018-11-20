الان تتابع عاجل.. الشؤون الخاصة للأمير مقرن بن عبد العزيز: ليس لديه حسابات في مواقع التواصل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل «واتس آب» يقضي على الإزعاج بهذه الخاصية! هواوي تجهز لثورة في صناعة النظارات اكتشاف ثغرة أمنية في “واتساب”.. واقتراح تطبيقات بديلة واتساب يوجه ضربة قوية إلى سناب شات.. ويستعد لتدميره !

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