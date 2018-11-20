الان تتابع الغذاء والدواء: أكثر من 80 شركة سجلت في خدمة المسار السريع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ارتفاع عدد الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية المدرجة في خدمة المسار السريع الالكترونية.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 80 شركة سجّلت في الخدمة التي أطلقتها مؤخراً وتتيح للمستفيدين إصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المحلية، إذ تختصر مدة إصدار شهادات التصدير من 15 يوماً إلى يوم واحد، وإصدار شهادات الإرساليات اليومية من 15 دقيقة إلى 25 ثانية بشكل الكتروني.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الهيئة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بتسريع واختصار الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات الغذائية، وتشجيع الصناعة وتصدير المنتجات السعودية عبر تسريع إجراءات التصدير.

ولفتت الهيئة إلى أن من شروط الاستفادة من الخدمة أن تكون المنشأة الغذائية ملتزمة بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة ومتطلبات الهيئة، وليس عليها ملاحظات تستوجب إيقاف التصدير وبلاغات أو شكاوى على المنتجات المصنّعة داخلها.

وبيّنت أن المنشأة الغذائية التي تحصل على خيار المسار السريع، ويتضح لاحقاً وجود ملاحظات عليها أو على منتجاتها، تتخذ الإجراءات النظامية بحقها ويتم إيقاف العمل بالشهادة.

ويمكن الوصول إلى خدمة المسار السريع لإصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المحلية عن طريق الهاتف النقال أو الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية.

وللاستفادة من الخدمة يمكن زيارة الرابط: https://www.sfda.gov.sa/ar/food/eservices/Pages/Fast-T-Service.aspx