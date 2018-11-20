الان تتابع الأمير سعود بن نايف: لا تهاون مع تأخير حقوق العمالة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

شدد سمو الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، بالحرص على سرعة إنجاز المعاملات وعدم التأخير في تسديد الحقوق الخاصة للعاملين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وقال سموه، خلال مجلس الاثنينية الأسبوعي: “هناك للأسف بعض الحالات في المؤسسات والشركات تقوم بتأخير تسديد الحقوق الخاصة للعمالة اعتقاداً منهم بأنهم غرباء فلن نغض البصر ولن نسمح بذلك وسنقف مع صاحب الحق حتى يأخذ حقه مهما كانت المؤسسة أو الشركة صغرت أم كبرت” .

وكان سمو أمير المطقة الشرقية استضاف اليوم منسوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وعلى رأسهم عبد الرحمن المقبل، المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.