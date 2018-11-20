شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يوجه بإيواء 10 أسر تضررت من الأمطار بمركز تربة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)
كشف المتحدث باسم إمارة منطقة حائل متعب بن عبدالكريم المرشدي، أنه بمتابعة وتوجيه أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، فقد تم ايواء 10 أسر ممن يسكنون في حي الفوار بمركز تربة في منطقة حائل، عقب تضررهم جراء الأمطار التي هطلت أخيراً.
وأضاف المتحدث: تم تكليف اللجنة المختصة بالوقوف على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
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