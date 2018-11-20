شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يتفقد فرع وزارة التجارة في تبوك ويلتقي سيدات ورجال الأعمال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

تفقد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم (الثلاثاء)، مقر فرع الوزارة بمنطقة تبوك.

واطلع القصبي على الخدمات المقدمة من قبل الفرع للمستفيدين في المنطقة، كما اطلع على أعمال الفرق الرقابية والميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية، وحث الجميع على مواصلة أداء العمل ومضاعفة جهود الأعمال الرقابية، وتيسير الإجراءات من أجل تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالتجار والمستهلكين.

عقب ذلك، التقى وزير التجارة والاستثمار بمقر الغرفة التجارية الصناعية بتبوك رجال وسيدات الأعمال وعدداً من ممثلي القطاع الخاص بالمنطقة.

ورحب رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك سعيد العسيري في بداية اللقاء بالوزير، معبراً عن سعادته لتزامن هذا اللقاء بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين إلى منطقة تبوك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ممثلي القطاع الخاص في المنطقة عن أبرز التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال، والأهمية التجارية والاستثمارية للمنطقة، كما استعرض المجتمعون أبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، وما تتميز به منطقة تبوك ومحافظاتها من فرص واعدة في مختلف القطاعات.

وأبرز الوزير القصبي أهمية الدور الكبير للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حاثاً رجال الأعمال في المنطقة على طرح مبادراتهم ورؤيتهم في قطاعاتهم المختلفة عبر الغرفة التجارية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على متابعة جميع المبادرات والمقترحات المقدمة من القطاع الخاص للإسهام في تطوير وتحسين جميع الأعمال.

وعد وزير التجارة والاستثمار في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن الزيارة واللقاء هذا اليوم تأتي ضمن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمناطق، سائلاً الله أن ينفع بها، لافتاً النظر إلى أن زيارته تأتي لتلمس حاجات المواطنين عن قرب حسب توجيهات القيادة، لتحسين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشكل عام وتحسين الخدمات في القطاعات التجارية والاستثمارية بشكل خاص وتحفيزه بالشكل الذي يتطلع له ولاة الأمر.

وأوضح القصبي أنه ستتم دراسة ما تم طرحه اليوم من مقترحات وما يواجهه رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة من تحديات وإيجاد الحلول وتذليل الصعوبات والعقبات كافة أمام استثماراتهم، مبدياً استعداد الوزارة لتلقي جميع المقترحات التي من شأنها تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات وطرح فرص تطوير الأعمال كافة.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس مجلس إدارة الغرفة سعيد العسيري، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة ورجال وسيدات الأعمال بمنطقة تبوك الشكر والتقدير لوزير التجارة والاستثمار على هذا اللقاء، وما قدم فيه من محاور ونقاشات ومقترحات كان لها بالغ الأهمية على مستوى تطوير التجارة والاستثمار في المنطقة، بهدف تحسين البيئة التجارية والاستثمارية وجعلها بيئة جاذبة.