شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطمئن على صحة قائد المدرسة المطعون في المدينة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أجرى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اتصالاً هاتفياً بقائد مدرسة هشام بن العاص في المدينة المنورة سلطان معلا المطيري، الذي تعرض لاعتداء بالطعن من قبل أحد الطلاب.
وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء) أن الوزير العيسى أطمأن على صحة المطيري وأكد له اهتمامه بمتابعة الموضوع.
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